Tužna vijest dolazi iz New Yorka u kojem je preminuo Richard Buckley, inače suprug slavnog modnog dizajnera Toma Forda.

Suprug slavnog modnog dizajnera Toma Forda i modni novinar Richard Buckley preminuo je u njihovu domu u Los Angelesu, nakon što je izgubio bitku s teškom bolešću.

"Tom Ford s velikom tugom objavljuje vijest da je njegov voljeni suprug Richard Buckley s kojim je u braku proveo 35 godina, preminuo mirno u njihovu domu. Uz njega je bio Tom i njihov sin Jack, a umro je prirodnom smrću nakon duge bolesti", stoji u službenom priopćenju, a konkretni detalji još nisu objavljeni.

Tužna vijest o Richardovoj smrti dolazi nekoliko dana nakon što se Tom sam pojavio na ovogodišnjoj Met Gali u New Yorku.

60-godišnji Tom i 72-godišnji Richard upoznali su se na jednoj reviji 1986. godine u New Yorku, a partneri su bili više od tri desetljeća. Službeno su se vjenčali 2014. godine, nedugo nakon što su istospolni brakovi legalizirani u SAD-u. Par zajedno dijeli i 8-godišnjeg sina Alexandera Johna "Jacka" Buckleyja Forda.

U vremenima kada su se upoznali Tom je preuzeo modnu kuću Gucci prije nego je pokrenuo vlastitu uspješnu tvrtku, a imao je samo 25 godina, dok je Richardu bilo 38 godina.

Dizajner je jednom prilikom njihov susret opisao kao ljubav na prvi pogled.

"Oči su nam se spojile i u roku od mjesec dana smo živjeli zajedno. Od tada se nismo razdvojili", otkrio je za magazin People i dodao kako je odmah znao da je pronašao čovjeka s kojim će provesti ostatak života.

Tri godine kasnije Richardu je dijagnosticiran rak grla i operiran, te se unatoč lošim prognozama uspješno oporavio i njihovoj sreći nije bilo kraja.

2012. godine dobili su sina Jacka koji će uskoro navršiti devet godina, a rodila im ga je surogat majka. Dvije godine kasnije vjenčali su se na privatnoj ceremoniji, a detalje nikada nisu htjeli otkriti javnosti, čak ni mjesto vjenčanja.

Richard Buckley rođen je 1948. godine u njujorškom Binghamtonu, a odrastao je u obitelji vojnika koja je živjela u Francuskoj i Njemačkoj. Pohađao je sveučilište Maryland u Münchenu, a nakon diplome započeo je novinarsku karijeru i to u New York Magazinu. Osim po novinarskom talentu, bio je poznat po sposobnosti otkrivanja tuđih talenta i to onih dizajnera, glazbenika i glumaca i prije nego su sami postali velike zvijezde.