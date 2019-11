Gary Rhodes preminuo je iznenada u Dubaiju, što su potvrdili članovi njegove obitelji.

Proslavljeni kuhar Gary Rhodes iznenada je preminuo u 60. godini u Dubaiju, piše The Sun, a vijest su potvrdili članovi njegove obitelji.

"Obitelj Rhodes je jako tužna što mora objaviti vijest da nas je napustio voljeni suprug, otac i brat Gary Rhodes. Preminuo je uz suprugu Jennie koja je bila uz njega. Obitelj se svima zahvaljuje i moli za privatnost u ovim teškim vremenima", stoji u obiteljskom priopćenju.

Gary je stekao svjetsku slavu pokazujući svoje kulinarsko umijeće u brojnim televizijskim emisijama kulinarske tematike. Autor je i nekoliko knjiga poput "Rhodes Around Britain", "New British Classiccs", "Keeping It Simple", "Time to Eat" i druge. Nejgov talent je priznat i od struke pa je bio nagrađen s pet Michelinovih zvijezda.

"Njegova nas je smrt sve iznenadila. Radio je, vježbao i do posljednjeg trena uživao u životu. Bio je sretan i život mu je bio dobar", izjavio je za The Sun njegov prijatelj.