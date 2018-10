Scott Wilson preminuo je u svom domu, od posljedica teške bolesti.

Holivudski glumac Scott Wilson preminuo je od svom domu u Los Angelesu u 77. godini života, nakon što je obolio od teške bolesti leukemije.

Scott je tijekom bogate karijere snimio više od 50 filmova, ali najveću mu je slavu donijela uloga farmera Hershela Greenea u seriji "Walking Dead" u kojoj je glumio od 2010. do 2014. godine.

Scott Wilson (Foto: Getty Images)

"Bio je nacionalno blago, umirujući glas, njegov nježan duh taknuo je sve koji su ga imali prilike upoznati", izjavio je glumčev glasnogovornik Dominic Mancini.

Scott Wilson (Foto: Getty Images)

Scottova karijera počela je 1967. godine filmom "In the Heat of Night", a publika će ga pamtiti i po ulogama u filmovima "In Cold Blood", "The Great Gatsby" i "Dead Man Walking".

Nagrađen je Zlatnim globusom za najboljeg sporednog glumca u filmu "The Ninth Configuration".