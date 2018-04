Vijest o smrti bivšeg marinca i glumca Ronalda Lee Ermeya na društvenim je mrežama objavio njegov menadžer.

Ronald Lee Ermey, bivši marinac i zvijezda filma "Full Metal Jacket" iz 1987. preminuo je u nedjelju ujutro od komplikacija izazvanih upalom pluća.

Publika ga najviše pamti po ulozi brutalnog instruktora Hartmana koji u spomenutom filmu svoje regrute tretira kao najnižu vrstu. Zbog te uloge je dobio i nadimak "The Gunny". Vijest o njegovoj smrti na društvenim je mrežama objavio njegov menadžer Bill Rogin.

''S dubokom tugom javljamo da je naš dragi Lee Ermey preminuo. Falit će nam'', napisao je.

Osim u spomenutom filmu, Ermey je glumio i u ''Dead Man Walking'', ''Seven'', ''Prefontaine te Leaving Las Vegas'', dok je glas posudio u animiranom filmu ''Toy Story''.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb