Roko Jelić je iza sebe ostavio kćer i sina, a član zadarske klape Puntamika je bio zadnje tri godine.

Član klape Puntamika Roko Jelić preminuo je u 35. godini života u srijedu ujutro u zadarskoj bolnici.

"Jutros nas je zauvijek napustio naš Roko. Čovjek mirne i dobre ćudi, intelektualac i veliki zaljubljenik u dalmatinsku klapsku glazbu.

Čovjek, čiji su prsti virtuozno dodirivali strune mandoline, ostavio je tugu u našim srcima, nevjericu i bezbroj pitanja bez odgovora. Ostaje nam tek nada i vjera da ćemo se opet sresti negdje gore i skupa zapjevati. Čuvat ćemo, prijatelju, uspomenu na tebe, na tvoj mladi život, uspomenu na tvoju dobrotu, na tvoju pjesmu i tvoju mandolinu.

Počivaj u miru Božjem, dragi naš Roko! Tvoja Klapa Puntamika", objavili su iz klape tužnu vijest na Facebooku.

Roko Jelić (1986.- 2020.) Jutros nas je zauvijek napustio naš Roko. Čovjek mirne i dobre ćudi, intelektualac i veliki... Objavljuje Klapa Puntamika Zadar u Srijeda, 7. listopada 2020.

"Ne znam ni sam što se dogodilo. U šoku smo. Roko je imao zloćudnu bolest koju su mu dijagnosticirali prije dvadesetak dana", ispričao je za 24sata član Puntamike Marko Lovrin. Roko se nije osjećao dobro već prije nekoliko tjedana kada su slavili rođenje kćeri jednog člana klape.

"Tad je već bio slabiji, rekao je da ga boli, da mora u bolnicu", rekao je Mario Štefanić iz Puntamike za 24sata. Iza Roka su ostali sin i kćer, a zadnje tri godine je bio član Puntamike i usto radio kao asistent u nastavi na zadarskom Pomorskom fakultetu.

Lovrin je bio prijatelj s Rokom cijeli život, a otkrio je i kakav je život imao. "Imao je jednu nesretnu životnu priču. Dok je bio zdrav je navigava. Naime prije nego što su mu dijagnosticirali zloćudnu bolest imao je problema sa želucem. Tad je prestao navigavat. Roko mi je bio prijatelj od djetinjstva. Ne znam što bi rekao. Ne znam kako ću na taj sprovod. Jedan je prijatelj napisao na Facebooku da je bio i ostao genije. I to je to. Topla osoba s osmijehom od uha do uha. U bilo kakvoj situaciji. Nikad nije pokazivao nikakvu nervozu. Bio je dobar i pošten. Čovjek koji nikad neće umrijeti", ispričao je za 24sata.

Roko će biti pokopan na Ižu u u subotu u 15 sati.