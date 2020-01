Rocky Johnson preminuo je u 67. godini, a tužne vijesti potvrdio je novinar Dave Meltzer na Twitteru.

Hrvačka legenda Rocky Johnson preminuo je u 76. godini.

Riječ je o ocu poznatog holivudskog glumca i snagatora Dwaynea "The Rocka" Johnsona, a tužne vijesti na Twitteru je podijelio novinar Dave Meltzer.

"Počivaj u miru, Rocky Johnson. Srušili ste toliko prepreka za crne hrvače, većina nih niti ne bi bila u industriji da nije bilo vas da im otvorite put. Iskrena sućut Dwayneu i ostatku obitelji", napisao je Meltzer.

Njegov nadimak je bio "Soul Man", a profesionalnu karijeru započeo je davne 1964. godine. Ipak, proslavio se u 80-im godinama prošlog stoljeća pod okriljem poznate američke tvrtke World Wrestling Entertainment.

Rest In Peace, 'Soul man' Rocky Johnson. You broke down so many barriers for black wrestlers, most wouldn't be in the industry if it wasn't for you paving the way for them. My condolences to The Rock and the rest of his family... #Rip #RockyJohnson pic.twitter.com/7XyX22VJtd