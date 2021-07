Robert Downey Senior preminuo je u 86. godini, a vijest o njegovoj smrti na Instagramu je potvrdio njegov sin i imenjak.

Proslavljeni glumac, redatelj i producent Robert Downey Senior preminuo je u noći s utorka na srijedu, u 86. godini života.

Vijest o njegovoj smrti na Instagramu je potvrdio njegov sin i imenjak te također slavni glumac Robert Downey Junior.

"Počivaj u miru Bob. D. Sr. Sinoć je tata mirno preminuo u snu nakon što se godinama borio s Parkinsonom. Bio je pravi svojeglavi filmaš i nikada nije gubio optimizam. Prema računici moje pomajke, bili su sretno vjenčani malo više od 2000 godina. Rosemary Rogers-Downey ti si svetica i naše molitve su s tobom", napisao je shrvani glumac uz staru fotografiju svojeg oca.

Stariji Downey ostat će najbolje zapamćen po filmovima "Boogie Nights", "Magnolia" i "Živjeti i umrijeti u Los Angelesu".

Iako je bilo slavan, izbjegavao je medije kako bi zaštitio svoju obitelj, no kada je 2001. godine njegov sin optužen za upotrebu kokaina, sam je istupio s iskrenom ispovijesti.

"Nije lako biti filmska zvijezda. Ljudi za tebe rade sve što želiš i donose ti sve što želiš. Hollywood je grozno mjesto", kazao je tada za The post, a zatim je priznao da se i on drogirao u prošlosti.

"Deset godina sam uzimao kokain. Ovisnost sam pobijedio tek 1981. godine, kada mi je moja pokojna supruga dala ultimatum. Službeno sam se prestao drogirati pred svojim sinom. On me često na to podsjeća, a ja mu govorim da bi i on trebao napraviti isto", priznao je 2001. godine.

Osim Roberta, pokojni Downey ima i kći Allyson koja je također glumica.