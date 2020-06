Joel Schumacher režirao je klasike "Flatliners" i "The Lost Boys", za posljednji film "The Phantom of Opera" je dobio tri nominacije za Oscar.

Proslavljeni redatelj Joel Schumacher preminuo je u ponedjeljak ujutro u 80. godini života u svom domu u New Yorku.

Tužnu vijest je objavio njegov glasnogovornik. Schumacher je umro nakon teške bitke s karcinomom. "Joel Schumacher, redatelj filmova poput "St. Elmo's Fire", "A Time to Kill", "The Client", "Tigerland", preminuo je mirno od raka nakon jednogodišnje borbe. Njegovi prijatelji i suradnici pamtit će ga po lijepim stvarima", napisao je glasnogovornik u priopćenju.

Joel je režirao brojne filmove, no najpoznatiji je po dva filma o superheroju Batmanu, "Batman Forever" iz 1995. te "Batman & Robin" iz 1997. Slavnu franšizu je preuzeo od redatelja Tima Burtona i ostvario veliki uspjeh unatoč tome što mu filmski kritičari nisu bili naklonjeni.

Zaslužan je i za klasike "Flatliners" i "The Lost Boys". Od njega se na Twitteru oprostio i glumac Ben Stiller. "Bio je dobar, talentiran i napravio je filmove zbog kojih smo išli u kina. Istinski profesionalac s magnetskom prisutnošću", napisao je Stiller.

Emmy Rossum, koja je glumila u njegovom filmu "The Phantom of the Opera" koji je bio nominiran za Oscar, istaknula je nije mogla zadržati suze kada je saznala za Joelovu smrt.

"Bio je jedan takve vrste. Kreativan. Intenzivan. Strastven. Odigrao je veliku ulogu u oblikovanju mog života. Nemam trenutno riječi", napisala je.

Redatelj nikad nije skrivao svoju homoseksualnu orijentaciju, a neki su ga optuživali da je ubacio homoerotske elemente u odnos između Batmana i Robina. "Želim se ispričati svakom fanu koji se razočarao jer mislim da im to dugujem", rekao je Schumacher 2017.

Posljednje je režirao nekoliko epizoda poznate Netflixove serije "House of Cards" 2013. Svojedobno je dao savjet mladim redateljima za uspjeh. "Budite odvažni, riskirajte, pratite vlastite instinkte, slušajte druge ljude samo kada osjećate da imaju pravo. Pribavite odličnu glumačku ekipu i uzmite snimatelja koji nije ljubomoran jer ste vi redatelj. Možete vi to", rekao je Joel.