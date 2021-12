Michael Nesmith preminuo je okružen svojom obitelji. Pjevač i gitarist grupe The Monkees imao je 78 godina.

Michael Nesmith, pjevač i gitarist grupe The Monkees preminuo je u 79. godini, javlja BBC.

"S velikom tugom objavljujemo da nas je jutros napustio Michael Nesmith. Preminuo je prirodnom smrću u svom domu okružen obitelji. Molimo sve da poštuju našu privatnost u ovim teškim trenucima", stoji u službenoj izjavi njegove obitelji. “Mary, Mary,” “Circle Sky,” “Listen to the Band,” i “The Girl I Knew Somewhere" samo su neke od pjesama koje je napisao i s kojima se proslavio.

Uskoro više...

Srpska policija privela popularnog influencera zbog tragične smrti YouTuberice, svo kako je on sve komentirao +9

Što joj je to trebalo? Omiljena slatkica iz kultne serije nakon niza estetskih zahvata više ne sliči sebi +26