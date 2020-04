Bill Withers je imao velik utjecaj na RnB i hip hop glazbu. Eminem je preradio njegovu pjesmu "Just The Two Of Us" u svom hitu "1997 Bonnie And Clyde", a bend Backstreet Boys "Grandma's Hands" na albumu "No Diggity".

Pjevač Bill Withers preminuo je u 82. godini života, javlja BBC. Tužnu vijest je potvrdila njegova obitelj rekavši da je glazbena legenda umrla u ponedjeljak u svom domu u Los Angelesu od srčanih komplikacija.

"Shrvani smo gubitkom našeg voljenog, predanog muža i oca. Uvijek je bio iskren i svojim radom spajao publiku. Povezivao je ljude međusobnom svojom poezijom i glazbom. Pazio je na svoju privatnost, no njegovo muzičko stvaralaštvo zauvijek pripada svijetu. U ovim teškim vremenima molimo se da njegova glazba ponudi fanovima utjehu i zabavu dok su blizu svojih voljenih", rekli su članovi Billove obitelji.

Inače, soul glazbenik se proslavio 70-ih godina hitovima "Ain't No Sunshine" and "Lean On Me" koje znaju sve generacije. Poznat je i po pjesmama "Just The Two Of Us", "Lovely Day" and "Use Me".

Withers je prestao snimati nove pjesme 1985., no njegov dotadašnji rad je imao velik utjecaj na RnB i hip hop glazbu. Naime, reper Eminem je preradio njegovu pjesmu "Just The Two Of Us" u svom hitu "1997 Bonnie And Clyde", a bend Backsreet Boys "Grandma's Hands" na albumu "No Diggity".

Bill je napisao svoju pjesmu "Lean On Me" inspiriran odrastanjem u Slab Forku u Zapadnoj Virginiji koji je poznat po rudnicima ugljena. Naime, Withers je htio istaknuti poruku da uvijek kad su bila teška vremena susjedi bi posuđivali stvari jedni drugima, ali i pružali pomoć.

Hit "Lean On Me" nedavno je postao ponovno aktualan jer su ga povezali s pandemijom koronavirusa. Mnogi ljudi su ju objavljivali u svojim verzijama kako bi poduprli zdravstvene djelatnike i ostale radnike koji su ključni u borbi.