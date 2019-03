Šaban Šaulić preminuo je sredinom veljače, a otišao je i njegov rođak Muradif Demirović, koji se teško nosio s odlaskom kralja glazbe.

Ni mjesec dana otkako je preminuo Šaban Šaulić njegova je obitelj opet zavijena u crno.

Naime, preminuo je i Muradif Demirović, rođak kralja narodne glazbe, koji je također bio pjevač. Medijima je tužnu vijest otkrio Hasan Hudić, zajednički rođak koji je zbog svih tragičnih događaja završio u bolnici.

Kako je Dudić rekao za Blic, Muradif nije mogao podnijeti tragičnu Šabanovu smrt.

''U bolnici sam, pozlilo mi je od šoka i stresa. Loše mi je, srce, glava, kičma, reuma i tuga. Moja braća su umrla, ne znam kako ću to podnijeti, Velika bol je zadesila našu obitelj. Najstariji brat Muradif Demirović prvi je od nas počeo pjevati, on je umro of tuge za Šabanom. Bio je dugo bolestan i nije mogao na noge, a imao je problema i s plućima. Pao je u tešku depresiju, teško mu je baš bilo, nikako nije mogao preboljeti Šabanovu smrt. Brinuo se danima što nije mogao otići Šabanu na pogreb, pričao je: 'Srce će mi pući od tuge'. Tako je i bilo, u nedjelju je umro'', ispričao je Hasan za Blic.