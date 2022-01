Jedan od osnivača festivala Woodstock, Michael Lang, preminuo je u 78. godini od posljedica ne-hodgkinovog limfoma.

Suosnivač legendarnog festivala Woodstock, Michael Lang, preminuo je u 78. godini nakon borbe s ne-hodgkinovim limfomom. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Michael Pagnotta, njegov glasnogovornik, a Lang je preminuo u bolnici Sloan Kettering u New Yorku.

Michael Lang je skupa s kolegama Johnom Robertsom, Joelom Rosenmanom te glazbenom promotorom Artiejem Kornfeldom 1968. godine organizirao Miamo Pop festival, a godinu kasnije bio je jedan od osnivača legendarnog Woodstocka.

Kultni Woodstock te je godine privukao 400.000 posjetitelja te je pod motom "tri dana mira i glazbe" ugostio onda najveća svjetska glazbena imena. Na festivalu su svirali Santana, Creedence Clearwater Revival, the Who, Jimi Hendrix and Crosby, Stills i mnogi drugi.

Lang je imao samo 24 godine u to vrijeme, a njegovo ime je postalo sinonim za Woodstock narednih godina. Festival se održao na farmi u Bethelu, iako su planirali održati novi festival pod istim imenom za 50. godišnjicu 2018. godine, zbog brojnih problema je ipak bio otkazan. Woodstock je po mnogim uglednim časopisima kao što je Rolling Stone jedan od trenutaka u povijesti koji su promijenili rock n' roll, a slavni izvođači koji su na njemu nastupili često su govorili kako im je to jedan od najboljih trenutaka u karijeri.

