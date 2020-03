Australski kuhar Mark Maric 2009. godine oduševio je slavnog Gordona Ramseyja, koji je ušao u kuhinju da mu osobno kaže koliko je dobro pripremio jakobove kapice.

Nagrađivani australski kuhar Mark Maric, kojem se divio slavni kolega Gordon Ramsey, preminuo je od srčanog udara u 50. godini života.

Mark je, kako piše Daily Mail, preminuo 2. ožujka nakon što je izgubio svijest u svom domu u Brisbaneu. “U ponedjeljak navečer tata je tek zaspao kada je umro od srčanog udara“, rekao je njegov sin Anthony Maric (23).

“Sjeo sam i krenuo večerati kada sam čuo neki zvuk od tate koji je bio na kauču. Vidio sam ga kako uzdiše i lice mu je potom postalo ljubičasto“, otkrio je Anthony. On je sa svojom majkom izveo na ocu postupak za oživljavanje i to je trajalo 15 minuta, a kada je hitna pomoć stigla, i oni su ga pokušavali vratiti u život 40 minuta, no nije mu bilo spasa.

Mark je bio cijenjen u ugostiteljstvu, a njegov restoran u saveznoj državi Queensland bio je proglašen najboljim 2006.godine. Slavni kuhar Gordon Ramsey 2009. je javno pohvalio Mariceve kuharske vještine kada je probao njegova jela u restoranu u Sydneyju. Ramsey je ušao u kuhinju kako bi osobno rekao Marku da su ga oduševile njegove zapečene jakobove kapice.

Maricev sin Anthony otkrio je kako je njegov tata isticao da je to bio jedan od najboljih trenutaka u njegovoj karijeri. On je pokrenuo i prikupljanje novca nakon očeve smrti za pomoć majci i njegovoj obitelji da financijski izdrže tu tragediju i teško razdoblje