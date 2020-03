Kenny Rogers, legendarni američki country pjevač preminuo je u 82. godini.

Predstavnik obitelji kazao je kako je Rogers preminuo "mirno i u svom domu".

Rogers je harao američkom country scenom 70-ih i 80-ih godina te osvojio tri nagrade Grammy.

Poznat je po svojim baladama "The Gambler", "Lucille", "Coward of The County" te duetom s Dolly Parton "Islands in the Stream".