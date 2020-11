Crtani film Scooby Doo, Where Are You! - 2

U dobi od 82 godine u petak je od posljedica demencije u Los Angelesu umro Ken Spears, koautor animirane serije Scooby-Doo, na kojoj je surađivao sa svojim kreativnim partnerom, animatorom Joeom Rubyjem, piše BBC.

Ken Spears je kreirao animirane likove iz crtanog filma o avanturama četiri prijatelja i psa, a preminuo je u Los Angelesu, samo tri mjeseca nakon drugog autora Joea Rubyja.

Originalni crtić pod nazivom "Scooby-Doo, Where Are You?" ("Gdje si ti, Scooby-Doo?") održao se samo dvije sezone, od 1969. do 1970. godine, ali je stvorio obrazac koji je nakon toga iznjedrio 50 godina priča.

Predsjednik tvrtke Warner Bros Animation, Sam Register u priopćenju je napisao: "Tvrtka Warner Bros tuguje zbog odlaska Kena Spearsa i njegovim voljenima šalje najtoplije misli. Ken je bio pravi inovator u ovoj industriji, a njegov humor i dalje oduševljava publiku. Nema zemlje u svijetu u kojoj se 'Scooby-Doo' nije prikazivao. Mi u Warner Bros Animationu i dalje se nadahnjujemo njegovim radom i počašćeni smo što možemo nastaviti s nasljeđem njemu dragih likova."

Spears je rođen 12. ožujka 1938. u Los Angelesu, a Rubyja je upoznao dok je radio za producentsku kuću Hanna Barbera. Zajedno su stvorili animirani film "Scooby-Doo, Where Are You?", koji je prvi put prikazan na CBS-u u rujnu 1969.

Crtić prati avanture plahe i dobrohotne njemačke doge Scoobyja, koji putuje Sjedinjenim Državama, rješavajući sablasne misterije s grupom hrabrih tinejdžera - Daphne, Fredom, Velmom i Shaggyjem.

Televizija ABC je 1977. osnovala Ruby-Spears Productions, kao podružnicu Filmwaysa, studija koji je stvorio i crtane filmove "Mister T" i "Alvin i vjeverice"