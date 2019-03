Jed Allan preminuo je u 85. godini života.

Jed Allan, najpoznatiji po ulogama u serijama ''Days Of Our Lives'' i ''Santa Barbara'' preminuo je u subotu u 85. godini života.

Tužnu vijest na Facebooku je objavio njegov sin Rick Brown koji je napisao kako je Jed preminuo mirno, u snu.

Alan je karijeru započeo kad se pojavio u serijama ''Love of Life'' i ''The Secret Storm'', nakon čega se kao Don Craig 1971. godine pridružio ekipi serije ''Days of Our Lives''. Tu je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, a lik spomenutog Craiga glumio je čak 14 godina.

No 1986. godine dobio je ulogu po kojoj ga publika i najviše pamti, onu legendarnog C.C.-ja Capwella u ''Santa Barbari'' koju je prije njega tumačilo čak troje glumaca, a on ju je zadržao do samog kraja emitiranja 1993. godine.

Godinu kasnije dobiva ulogu Rusha Sandersa, Steveovog oca u seriji ''Beverly Hills''.