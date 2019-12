Poznati reper Juice Wrld preminuo je u dobi od 21 godine nakon napadaja na aerodromu.

Samo šest dana nakon što je proslavio svoj rođendan i prigodnom ga fotkom obilježio na Instagramu, poznati reper Juice Wrld preminuo je u dobi od 21 godine i to nakon što je pretrpio teški napadaj na aerodromu.

Naime, u čikaškoj zračnoj luci Midway u nedjelju ujutro reperu je pozlilo. Na aerodrom je došao letom iz Kalifornije i nije pokazivao nikakve znakove da mu je loše sve dok nije došlo do napadaja. Uzrok smrti još nije ustanovljen te se čeka na nalaz obdukcije.

Policijski izvori navode da je reper šetao zračnom luku kada mu je odjednom potekla krv iz usta, a kada je došla hitna pomoć još uvijek je bio pri svijesti. Nedugo nakon što mu je u bolnici pružena prva liječnička pomoć, reper je preminuo, piše TMZ.

Inače, glazbenik je živio u Los Angelesu sa djevojkom Alexiom, a najpoznatiji je bio po svojim hitovima "All Girls Are the Same" i "Lucid Dreams".