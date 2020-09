Miro Vidović preminuo je nakon duge i teške bolesti.

Jedan od najistaknutijih domaćih producenta Miro Vidović preminuo je nakon duge i teške bolesti, javlja Jutarnji list.

Miro Vidović je u glazbenim krugovima bio poznat kad voditelj Morris studija u kojem su svjetlo dana ugledali neki od najznačajnijih glazbenih albuma hrvatske hip hop scene, poput onoga "Vrućina gradskog asfalat" Tram 11, "Slušaj mater" Ede Maajke, "Lovci na Šubare" Bolesne braće ili pak "Male stvari" Elementala.

U njegovom su se studiju stvarali i albumi Olivera Dragojevića, Damira Urbana, Nine Badrić, Dine Dvornika, Severine, Maksima Mrvice, Tereze Kesovije, Vanne, Darka Rundeka i mnogih, mnogih drugih.

Miro je bio zaslužan i za otkrivanje 2Cellosa koji su stekli svjetsku slavu.

"Uvijek kažem da su oni otkrili mene, a na ja njih" izjavio je jednom prilikom u intervjuu za Jutarnji list.

Od Mire se na društvenim mrežama opraštaju kolege glazbenici koji su imali priliku s njim surađivati.

"Čitam post mortume Miri Vidoviću raznih glazbenika, izdavača, glazbenih portala i svih koji su povezani glazbom i jedna stvar mi upada u oči. Svi spominju "jedan od najboljih tonaca, producenata ovih prostora". Pa ljudi, čemu kurtoazija i tepanje nama koji smo iz te branše, recite - bio je najbolji. Kratko i jasno. Neće nam biti krivo jer to mi svi dobro znamo. Sjećam se kad sam otvorio studio, nahrupila rulja na novo mjesto, krenuo hip hop, prva ploča Tram 11, totalna brija, hrpa ljudi svakodnevno. Kad odjednom nigdje nikoga, ja se češkam po glavi, niš' mi nije jasno di su svi nestali kad od frenda čujem da je došao neki lik iz Amerike i otvorio svoj studio u susjedstvu, u Dalmatinskoj. I onda upoznam frajera i skužim da je njegov level debelo iznad mog i da ipak itekako imam razloga za ljubomoru. No, Miro kao Miro, toliko likeable osoba da stvarno trebaš biti loša osoba da takvog nekog mrziš. Uostalom, shvatio sam i da mi Miro u stvari nije konkurencija nego izvor znanja, savjeta i česta ruka pomoći kad je trebalo i kad nisam sam znao", napisao je na Facebooku producent Srđan Sekulović Skansi.

"Bio si jedan od najboljih koje sam poznavao. Malo ljudi mi je toliko pomoglo u životu kao ti. Laka ti zemlja Miro", napisao je glazbenik Robert Mareković.

"Svi koji me znaju na Facebooku (a i uživo), znaju da je to samo platforma za dobru zezanciju i da rijetko ga koristim za neke ozbiljne teme ili pretužne teme, osim ako se radi o divovima, a Miro Vidović bio je baš to, jedan veliki div među nama. Druže stari spavaj među divovima", istaknuo je glazbenik Stipe Mađor.

"Miro Vidović svojim je predanim i talentiranim radom ostavio neizbrisiv trag u suvremenoj hrvatskoj glazbi, a sjećat ćemo ga se još dugo slušajući remek-djela koja je ostavio iza sebe. Počivao u miru", napisali su iz Hrvatske glazbene unije.

Miro Vidović odrastao je u Vukovaru, tamo je pohađao glazbenu školu i učio svirati gitaru. U vrijeme ratnih početaka studirao je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a potom je otišao u Njemačku gdje je zarađivao svirajući gitaru na ulici.

Morris studio osnovao je 1997. godine koji je do danas stekao titulu jednog od najuspješnijih glazbenih studija u zemlji.