Michael Lonsdale preminuo je u Parizu u 90. godini života.

Zvijezda filmova o tajnom agentu Jamesu Bondu, Michael Lonsdale preminuo je u dobi od 89 godina u svom domu u Parizu, a tužnu je vijest potvrdio njegov agent Olivier Loiseau.

Michaelovu je glumačku karijeru obilježila uloga zlikovca Huga Draxa, industrijalca koji je planirao otrovati cijelo čovječanstvo pa potom naseliti svijet ljudima sa svoje svemirske stanice, u čemu ga je bio spriječio agent 007 kojeg je tada glumio Sir Roger Moore.

Michaela su jednom prilikom pitali misli li da će uloga zlikovca utjecati negativno na njegovu karijeru.

"Nipošto! Baš suprutno!Jer snimio sam toliko filmova koji zapravo nisu bili previše popularni ili nisu zaradili puno novca, pa sam pomislio kako bih volio glumiti u bogatom filmu. Bilo je to sjajno iskustvo, snimiti tako popularan film i svi su bili jako ljubazni. Roger Moore, Lois Chiles, i Richard Kiel su bili divni. Između glumaca je vladalo lijepo razumijevanje", priznao je bio Michael.

Osim uloge Huga Draxa, bio je zapažen i po svojoj izvedbi detektiva Claudea Lebela u filmu "The Day of the Jackal", što mu je donijelo nominaciju za najboljeg sporednog glumca na dodjeli BAFTE.

Tijekom karijere Michael je ostvario više od 200 uloga, svojim baršunastim glasom i osebujnom pojavom je često ostao u pamćenju publike, čak i onda kada je glumio manje uloge. Vrhunac karijere vjerojatno je postigao 2010. godine kao redovnik trapist u filmu "Of Gods and Men". Za istu je bio i francusku inačicu Oscara, nagradu Cesar 2011. godine.

Volio je kino od malih nogu i još je kao dijete odlučio da će postati glumac.