Glazbeni producent Phil Spector preminuo je u 81. godini od komplikacija povezanih s koronavirusom, prenosi TMZ.

Otkriveno je da je pozitivan na virus prije četiri tjedna, nakon čega je prebačen u bolnicu iz zatvorske ćelije u kojoj je služio 19-godišnju kaznu zbog ubojstva glumice Lane Clarkson 2003. godine.

U međuvremenu se bio dovoljno oporavio da se vrati natrag u zatvor, međutim zbog problema s disanjem su ga ponovno prevezli u bolnicu gdje je i preminuo.

Phil je poznat kao glazbenik koji je razvio takozvanu "wall of sound tehniku", nazvanu i wagnerovskim pristupom rock and rollu koja je bila popularna 60-ih godina. Surađivao je s brojnim slavnim imenima poput Ikea i Tine Turner, grupe Ronettes i Crystals. 1969. godine producirao je album Beatlesa "Let It be" te nekoliko samostalnih ploča Johna Lennona i Georgea Harrisona.

2009. godine bio je osuđen za ubojstva Lane Clarkson, a na uvjetnu je slobodnu trebao izaći 2024. godine. Prema presudi ubio je Lanu hicem iz pištolja što je netom nakon ubojstva priznao vozaču koji ga je čekao ispred vile u kojoj se zločin dogodio. Kasnije je pred sudom tvrdio kako je to bio nesretan slučaj i da je Lana ljubila pištolj, a on je sam opalio.