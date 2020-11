Ben Watkins koji se proslavio u kulinarskom showu "Master Chef Junior" preminuo je nakon duge i teške borbe s rakom, a od njega se oprostio i jedan od najslavnijih chefova današnjice Gordon Ramsey.

Dječja televizijska zvijezda Ben Watkins koji se proslavio u američkoj verziji showa "Master Chef Junior" preminuo je u 15. godini od posljedica teške borbe s rakom u bolnici u Chicagu, tužna je vijest koju su potvrdili članovi njegove obitelji.

Benu je prije godinu dana dijagnosticiran tumor mekih tkiva koji se javlja kod djece i mladih, a njegovi su rođaci za TMZ izjavili kako su im liječnici rekli da je samo pet ljudi na svijetu imalo tu rijetku bolest.

"Naš Ben je otputovao kući svojoj majci, nakon godinu i pol dana duge borbe s rakom. Nakon što je u rujnu 2017. godine izgubio oba roditelja, divili smo se Benovoj snazi, hrabrosti i ljubavi prema životu. Nikada se na ništa nije žalio, bio je i ostat će zauvijek najsnažnija osoba koju smo poznavali. Kada smo objavili vijest da je Ben bolestan, on se toliko radovao zbog ljubavi i podrške koju je dobivao sa svih krajeva svijeta. Tješi nas da je njegova patnja gotova i da je Ben znao koliko je bio voljen", izjavila je njegova baka Donna Edwards.

Počast Benu odao je jedan od najslavnijih kulinarskih cheova današnjice Gordon Ramsey koji mu je posvetio dirljive riječi na Twitteru.

"Izgubli smo mladog chefa. Ben, bio si nevjerojatno talentirani kuhar i još snažniji mladić. Tvoj mladi život imao je toliko teških zaokreta, ali ti si uvijek ustrajao u svemu. Šaljem svu ljubav obitelji Bena Watkinsa koja se nosi s ovim strašnim gubitkom", napisao je Gordon.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw