Glumac Ron Leibman je preminuo u 83. godini života.

Glumac Ron Liebman preminuo je u 83. godini života od posljedica izazvanih upalom pluća. Tužnu vijest s javnosti je podijelila njegova agencija, "Abrams Artists Agency" čiji je Liebman bio član.

Vijest je pogodila njegovu obitelji i prijatelje, ali i fanove koji Liebmana prvenstveno pamte kao dr. Greena, oca kultne Rachel u seriji "Prijatelji".

"Tužni smo zbog vijesti i Ronovoj smrti. On je bio nevjerojatno talentiran glumac s uglednom karijerom na filmu, televiziji i kazalištu. Naše misli su uz njegovu suprugu Jessicu i cijelu obitelj", stoji u priopćenju Agencije.

Inače, Liebman je rođen u New Yorku, a vrhunac slave dosegnuo je u periodu od 1996. do 2004., tijekom godina kada se pojavljivao u "Prijateljima". Osim sudjelovanja u toj legendarnoj seriji, Liebman se pojavio i u drami "Kaz" te serijama "Zakon i red" i "The Sopranos", a sa suprugom Jessicom Walter u braku je proveo čak 36 godina.