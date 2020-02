Raphael Coleman srušio se tijekom trčanja, djelatnici Hitne pomoći nisu ga mogli oživjeti.

Zvijezda filma "Čudesna dadilja", glumac Raphael Coleman preminuo je u dobi od 25 godina.

Colemanov očuh, Carsten Jensen, na svom Facebook profilu je objavio tužne vijesti, a istaknuo je kako glumac nije ranije imao problema sa zdravljem.

Glumac se srušio tijekom izleta, a djelatnici Hitne pomoći nisu ga mogli oživjeti. "Mislim da te ništa ne natjera da smrt gledaš kao nepravdu nego kada umre mlada osoba. To se dogodilo mojoj supruzi Liz, čiji je najmlađi sin Raphael preminuo u dobi od samo 25 godina. Rapha sam upoznao kada je imao samo šest godina. Nikada ga neću prežaliti", napisao je Jensen na Facebooku.

Coleman je u filmu "Čudesna dadilja" (Nanny McPhee) glumio Erica Browna.

#ExtinctionRebellion’s October Uprising, Trafalgar Square. RIP Iggy Fox, aka Raphael Coleman. He knew that we are all already in Heaven, right here on Earth. pic.twitter.com/V2cgJLneyH