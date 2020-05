Jerry Stiller najpoznatiji je po ulozi Franka Constanze, oca Georgea Constanze u seriji "Seinfeld".

Popularni američki komičar Jerry Stiller preminuo je u 93. godini, potvrdila je njegova obitelj. Vijest o smrti prenio je njegov sin, glumac Ben Stiller.

"S velikom tugom javljam da je moj otac Jerry Stiller preminuo prirodnom smrću. Bio je predivan otac i djed te odani suprug Anne čak 62 godine. Nedostajat će nam jako. Volim te, tata", napisao je Ben na Twitteru.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5