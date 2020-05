Od glumca i komičara opraštaju se brojne zvijezde, među kojima je i Jamie Lee Curtis koja je napisala na Twitteru kako je imala sreću što je mogla raditi s takvim velikanom.

Glumac i komičar Fred Willard preminuo je u 87. godini. Njegov glasnogovornik je za američki Rolling Stone izjavio kako je glumac preminuo prirodnom smrću.

"Moj otac je sinoć preminuo u 87. godini života. Do posljednjeg je trenutka bio u pokretu, a nasmijavao nas je i radio je cijelo vrijeme. Puno ga volimo i zauvijek će nam nedostajati", napisala je u izjavi njegova kći Hope Mulbarger.

Od glumca i komičara opraštaju se brojne zvijezde, među kojima je i Jamie Lee Curtis koja je napisala na Twitteru kako je imala sreću što je mogla raditi s takvim velikanom.

Willard je tijekom karijere ostvario brojne zapažene uloge, a između ostalog je glumio u serijama i filmovima kao što su "Moderna obitelj", "Svi vole Raymonda", "This Is Spinal Tap", "Waiting for Guffman", "Best in Show", "A Mighty Wind", "For Your Consideration", "Roseanne" i "Anchorman".