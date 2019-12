Popularni južnokorejski glumac Cha In Ha preminuo je u utorak u dobi od 27. godina, potvrdila je njegova agencija Fantagio.

Po pisanju medija tijelo Cha Ina je pronađeno u njegovu domu, a uzrok smrti još nije poznat.

"Žalosni smo jer moramo objaviti tešku i tragičnu vijest. Glumac Cha In Ha napustio nas je 3. prosinca i teško nam je u to povjerovati", stoji u priopćenju agencije.

Obitelj i prijatelji mole za privatnost dok policija ne istraži uzrok smrti, premda mediji nagađaju da je posrijedi samoubojstvo.

Cha je bio zvijezda filma "Love with Flaws" i član popularnog boy banda Support U. 2017 godine. proslavio se ulogom u kratkom filmu "You, Deep Inside of Me", a potom je glumio u "Miss Independent Jieun 2", "Degree od Love", "Work of Love" i "Are you human too?". Prije samo dva dana objavio je posljednju fotografiju na svom profilu na Instagramu gdje je brojni obožavatelji opraštaju od njega.

Riječ je o još jednoj u nizu tragičnih i iznenadnih smrti mladih južnokorejskih zvijezda u posljednjih sedam tjedana.

Prošli je mjesec u vlastitu stanu pronađeno tijelo tamošnje pop zvijezde, 28-godišnje Goo Hare, a tri godine mlađa pjevačica Sulli ranije je počinila samoubojstvo.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor.

Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9-20h.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA je udruga koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

(Hina)