Glumac Aron Eisenberg, najpoznatiji po ulozi Ferengija Noga u seriji "Star Trek: Deep Space 9", preminuo je u 51. godini.

Glumac Aron Eisenberg preminuo je u 51. godini. Tužnu vijest objavila je njegova supruga Malissa Longo na Facebooku.

''S velikom tugom moram vas obavijestiti da je moja ljubav i moj najbolji prijatelj Aron Eisenberg preminuo. Bio je inteligentan, skroman, duhovit. Uvijek je davao sto posto od sebe u posao, živio je život s puno energije i strasti. Bio je pravo osvježenje u ovom svijetu jer sam znala da ću od njega uvijek čuti istinu. Čak i ako je nisam željela čuti i ako je bila neugodna. Natjerao me, i dalje to čini, da budem bolja osoba jer se on uvijek trudio biti što bolji čovjek. Nismo službeno objavili da smo se vjenčali krajem prošle godine jer smo čekali da uštedimo novac i imamo veliku proslavu. Naš brak je na papiru bio kratak, ali zauvijek ću biti zahvalna na vremenu koje smo proveli zajedno. Volim ga i uvijek će mi nedostajati i trenutačno nisam sigurna kako ću živjeti bez njega'', napisala je supruga glumca.

Uzrok smrti još nije poznat, no zna se da se godinama borio s raznim zdravstevnim problemima. Rođen je sa samo jednim bubregom koji također nije bio u punoj funkciji, a na prvu transplantaciju išao je kad je imao 17 godina. Operacija je ponovljena 2015. godine.

Aron je najpoznatiji po ulozi Ferengija Noga u seriji "Star Trek: Deep Space 9" gdje se pojavio u 40 epizoda, a glumio je i u filmovima ''Amityville: The Evil Escapes'', ''The Horror Show'', ''Playroom'' i ''Beverly Hills Brats''.