Mark Lanegan koji se proslavio se s bendovima Queens of the Stone Age, Screaming Trees i The Gutter Twins preminuo je u 58. godini.

Glazbenik Mark Lanegan, poznat kao pjevač grunge benda Screamenig Trees, preminuo je u 58. godini, piše Daily Mail.

Lanegan koji je bio i član bendova Queens of the Stone Age i The Gutter Twins preminuo je utorak ujutro u svojem domu u irskom gradu Killarneyu, a uzrok smrti još nije poznat.

Iza sebe je ostavio neutješnu suprugu Shelley.

U objavi o smrti na Twitteru obitelj glazbenika je zamolila za poštovanje privatnosti.

Lanegan je svoju karijeru započeo prije više od 30 godina u bendu Screaming Trees. Od 2000. do 2014. godine bio je u bendu Queens of the Stone Age, a s Isobelom Campbell i Gregom Dullijem osnovao je uspješni projekt The Gutter Twins.

Uz suradnju s brojnim glazbenicima ostvario je i samostalnu karijeru, a bio je miljenik hrvatske publike. Lanegan je u Zagrebu nastupio čak pet puta, a zadnji put 2019. godine.

