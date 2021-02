Gitarist benda The Animals Hilton Valentine preminuo je u 78. godini.

Gitarist benda The Animals Hilton Valentine preminuo je u dobi od 77 godina, prenosi Huffington Post.

Bio je jedan od osnivača benda koji je najpoznatiji po svojem bezvremenskom hitu iz 1964. godine "The House Of Rising Sun".

U priopćenju objavljenom na Twitteru, diskografska kuća benda potvrdila je da je preminuo u petak ujutro.

"Valentine je bio gitaristički pionir koji je svojim sviranjem postavio temelje rock&rolla za nadolazeća desetljeća", naglasili su iz diskografske kuće ABKCO pored Valentineove fotografije uz koju su izrazili i sućut njegovoj obitelji.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.



A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS — ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021

S pjevačem Ericom Burdonom, basistom Chasom Chandlerom, orguljašem Alanom Priceom i bubnjarem Johnom Steelom, Hilton je osnovao The Animals 1963. godine.

Burdon se od kolege iz benda oprostio na svojem Instagramu objavivši snimku s jednog od njihovih koncerata.

"Nisi samo svirao već si sviranje i živio. Srce mi je slomljeno zbog vijesti o Hiltonovoj smrti", napisao je pjevač.

Osim spomenutog hita The Animals su uspjeh na glazbenim ljestvicama ostvarili i pjesmama "Crying", "Don’t Let Me Be Misunderstood" te "We Gotta Get Out Of This Place", koje su također odoljele zubu vremena.

Hilton je bend napustio 1966. Nakon toga je svirao i na još nekoliko povratničkih koncerata. The Animals su svoj zadnji album objavili 1983. godine, a bend je 1994. dobio zasluženo mjesto u muzeju "Rock and Roll Hall of Fame".