Carlos Marin iz grupe Il DivO preminuo je u Velikoj Britaniji od posljedica zaraze koronavirusom.

Pjevač i član svjetski poznatog kvarteta Il Divo, Carlos Marin preminuo je u dobi od 53 godine od posljedica zaraze koronavirusom, a tužnu vijest potvrdili su njegovi kolege.

"Teškog srca vas obavještavamo da je naš prijatelj i partner Carlos Marin preminuo. Nedostajat će prijateljima, obitelji i obožavateljima. Nikada više neće postojati netko s takvim glasom i duhom poput Carlosa", stoji u objavi kvarteta na Twitteru.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6