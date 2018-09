Glumac Burt Reynolds preminuo je ovog četvrtka u bolnici na Floridi.

Legendardni glumac preminuo je u 82. godini života.

Slavni glumac Burt Reynolds preminuo je ovog četvrtka u poslijepodnevnim satima u 82. godini života od srčanog udara u bolnici na Floridi u krugu obitelji.

Njegovo lice gledali smo u brojnim holivudskim filmovima, a neposredno prije smrti Burt je bio na filmskom setu s kolegama Bradom Pittom, Leonardom DiCaprijem i Margot Robbie snimajući film "Once Upon a Time in Hollywood" slavnog redatelja Quentina Tarantina.

Burt Reynolds (Foto: Profimedia)

Njegovo zdravlje zabrinjavalo je njegove najbliže već od 2010. godine kada je imao operaciju srca, a njegov menadžer tada je otkrio kako se glumac osjeća odlično te kako ima "novi motor s potpunom novim cijevima".