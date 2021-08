Brian Travers preminuo je u svom domu okružen obitelji, a tužnu vijest na Twitteru je potvrdio njegov bend UB40.

Saksofonist i jedan od osnivača benda UB40, Brian Travers, preminuo je u 63. godini, javljaju britanski mediji. Glazbenik je preminuo u svom domu u britanskom Moseleyju okružen članovima svoje obitelji.

Još prije nekoliko mjeseci glazbenik je objavio kako mu se vratio tumor na mozgu s kojim se ranije borio, a nakon što je doživio napadaj bio je na drugoj operaciji u dvije godine.

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY