Brat bivše članice Spice Girls Geri Horner iznenada je preminuo u 55. godini nakon što se srušio kod kuće, prenose britanski mediji.

Max Halliwell liječen je na intenzivnoj njezi nakon pada u Berkhamstedu u Hertfordshireu prošlog tjedna, no liječnici ga, nažalost, nisu uspjeli spasiti. Izvori bliski njegovoj sestri i pjevačici Geri Horner, koja je u to vrijeme bila na Bliskom istoku dok se njezin suprug, šef Formule 1 Christian Horner, pripremao za Veliku nagradu Katara, rekli su za Sun da je ona potpuno slomljena tom viješću.

"Bilo je to užasno traumatično iskustvo za nju, od samog trenutka kada je čula da je Max odveden u bolnicu do najgoreg ishoda, za koji su se svi bliski obitelji nadali da se možda neće dogoditi. Ona sada jedva zna što reći ili misliti, jako ga je voljela", izjavio je izvor za The Sun.

Prijatelji su Geri i Maxa često opisivali kao bliske, a on joj je pomogao kada je na vrhuncu svoje slave tijekom 90-ih napustila Spice Girls odletjevši u Pariz kako bi pobjegla od svjetla reflektora.

U emisiji "Geri's 2010 Life Stories", snimljenoj s Piersom Morganom, Max je objasnio kako je pjevačica oduvijek bila ''tatina djevojčica'' i kako ih je shrvala smrt njihova oca Laurencea, koji je preminuo od posljedica srčanog udara 1993. godine.

"Kao djevojčica, Geri je uvijek željela biti u centru pažnje. Mislim da je jako voljela oca, možda zbog pažnje koju joj je davao u pogledu njezina potencijala. Očito je nešto rano vidio kod nje, pa bih je definitivno opisao kao tatinu djevojčicu", izjavio je tada Max.

Policija je za medije rekla da je Max, koji je radio za jednu tvrtku koja se bavi zelenom tehnologijom, kolima hitne pomoći odvezen u Opću bolnicu Watford kada je pronađen u nesvijesti kod kuće prošle srijede te da se smrt ne tretira kao sumnjiva.

