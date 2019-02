Albert Finney preminuo je u 83. godini nakon kratke bolesti.

Britanski glumac Albert Finney preminuo je u 83. godini života nakon kratke bolesti, javlja BBC.

"Albert Finney, star 82 godine, preminuo je spokojno nakon kratke bolesti, a uz njega su u trenutku smrti bili njegovi najbliži", stoji u službenom priopćenju obiteljskog glasnogovornika.

Iza Alberta je ostala bogata glumačka karijera, a bio je pet puta nominiran za prestižnu filmsku nagradu Oscar između ostalog za najboljeg glavnog i sporednog glumca.

Karijeru je započeo u kazališnoj trupi Royal Shakespeare Company, a nakon toga se posvetio filmu. Ubrzo je postao jedan od najperspektivnijih mladih glumaca, a s vremenom jedan od najcijenjenijih.

Najpoznatije uloge ostvario je u filmovima "Erin Brockovich", "Skyfall", "The Dresser", "Murder on The Orient Express".

Dobitnik je nagrada BAFTA, Zlatni globus, Emmy i Nagradu Ceha filmskih glumaca.

Albertova obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima.