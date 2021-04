Adam Perkins bio je američki influencer koji se proslavio zahvaljujući TikToku. Preminuo je sa samo 24 godine.

Zvijezda TikToka, Adam Perkins, preminuo je u 25. godini. Tužne vijesti na Instagramu je objavio njegov brat blizanac Patrick, a istaknuo je kako je Adam preminuo još 11. travnja, no uzrok smrti nije otkrio.

"Moj brat Adam Perkins preminuo je proteklu nedjelju, 11. travnja. Ne mogu opisati koliko me pogodio njegov odlazak. Mnogi su me pitali kako je to imati blizanca, a redovito sam odgovarao da ne znam kako je ne imati blizanca. Moj brat blizanac bio mi je sve. Ne mogu trenutačno svoje emocije pretočiti u riječi, preteško mi je", rekao je Patrick. Dodao je kako će u njegovu čast objaviti posthumno Adamov studijski album.

Adam Perkins bio je američki influencer koji je na društvenim mrežama imao tisuće pratitelja s kojima je otkrivao detalje iz svoga života. Osim društvenim mrežama, bavio se glazbom i glumom. Nerijetko je u svojim emisijama ugostio brata Patricka, a njih dvoje postali su pravi tinejdžerski idoli diljem SAD-a.

Od Adama su se oprostili brojni obožavatelji porukama na njegovim profilima.