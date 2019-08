Sheila Steafel preminula je nakon borbe s leukemijom.

Glumica i zvijezda brojnih komedija Sheila Steafel preminula je u 85. godini života nakon borbe s dugom i teškom bolešću.

Vijest o njezinoj smrti na Twitteru je objavio njezin agent Barry Langford.

"U velikoj tuzi mogu službeno potvrditi da je naša multi-talentirana klijentica Sheila Steafel preminula nakon hrabre borbe s leukemijom. Sheila je bila velikanka komedija i jako će nam nedostajati", napisao je Barry.

Sheala je desetljećima svojim ulogama i izvedbama uveseljevala publiku ispred malih ekrana, u kazalištima i radijske slušatelje. 1960. godine pojavila se u skeč šou Davida Frosta "The Frost Report", pojavila se u i komedijama Davea Allena "At Large", u televizijskom šou "The Kenny Everett" i "Sykesu".

Nastupala je na festivalima u Edinburghu, londonskim kazalištima, a njezin vlastita emisija emitiraja se na popularnoj televizijskoj mreži Channel 4.

Sheila je rođena 26. svibnja 1935. godine u Johannesburgu, u Južnoj Africi. Od 1958. do 1964. godine bila je udana za glumca Harryja H.-a Corbetta.