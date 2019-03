Katherine Helmond preminula je u svom domu u Los Angelesu od posljedica teške bolesti.

Američka glumica Katherine Helmond preminula je u 90. godini života uslijed komplikacija Alzheimerove bolesti od koje je bolovala.

Katherine je preminula u svom domu u Los Angelesu 23. veljače, no vijest o njezinoj smrti objavljena je tek danas.

Ostvarila je bogatu glumačku karijeru, a gledatelji je najviše pamte po ulogama u hit serijama "Tko je šef" i "Svi vole Raymonda" te brojnim drugima. Dobitnica je i dva Zlatna globusa.

Katherine Helmond rođena je u Teksasu 5. lipnja 1929. godine, a odgojile su je majka i baka. Glumom se počela baviti u osnovnoj školi, a prvu značajniju ulogu ostvarila je u kazališnoj predstavi "As You Like It" u New Yorku 1955. godine.