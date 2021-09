Richard E. Granta objavio je tužnu vijest o smrti voljene supruge Joan Washington s kojom je u braku proveo 35 godina.

Holivudski glumac Richard E. Grant objavio je tužnu vijest da je njegova supruga Joan Washington preminula u 72. godini života pa mnogima natjerao suze na oči.

Naime, 64-godišnji Richard je na društvenim mrežama objavio emotivni video u kojem pleše i grli Joan na pjesmu "Only You" benda The Platters.

"Samo ti! Joan- ljubav mog života, koja je podarila život našoj kćeri Oliviji. Naša srca su slomljena nakon što se tvoj život sinoć ugasio. 35 godina braka, a 38 godina zajedno. Biti istinski doživljen i znan od strane tebe je nemjerljiv dar. Nemoj nas zaboraviti, draga moja Monkee", napisao je Richard uz video, ali uzrok smrti nije otkrio.

U gotovo 40 godina zajedničkog života par je doživio mnogo lijepih trenutaka, ali i tragediju koju su zajedno uspjeli savladati nakon što im je prvo dijete preminulo samo pola sata nakon poroda. Joan je pretrpjela nekoliko spontanih pobačaja, no bili su odlučni da nastave pokušavati, naročito ona jer je znala koliko je Richard dobar otac njezinom sinu Tomu kojeg je imala iz prethodne veze.

Joan je završila Školu govorništva i drame, a iza nje je gotovo 40 godina iskustva rada u filmskoj industriji tijekom kojih je surađivala s brojnim zvijezdama poput Anne Hathaway, Vanesse Redgrave i Emme Stone, Barbre Streisand, Mela Gibsona i Anthonyja Hopkinsa.

Posao ju je povezao i s Richardom koji se u je jednom od intervjua za Independent prisjetio njihovog prvog susreta.

"Upoznao sam je u Centru za glumce u Londonu. Nosila je kombinezon, imala je prilično kratku kosu i mislio sam da je stvarno ludo. Radila je s glumcima na naglascima i pomislio sam da ima najdivniji glas i ogromne, majmunske oči. Stvarno mi je bila slatka i to je bilo to", izjavio je Richard.