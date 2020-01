Mlada reperica Lexii Alijai preminula je u 22. godini života.

21-godišnja američka reperica Lexii Alijai preminula je u nerazjašnjenim okolnostima, a njezin tragičan odlazak s ovoga svijeta potvrdili su i njezina obitelj, kao i diskografska kuća s kojom je imala potpisan ugovor.

Lexii se inače na scenu probila suradnjom s glazbenicom Kehlani te svojim obrada velikih američkih zvijezda, poput repera Nasa i Drakea. Prošle godine je izdala debitanski solo album "Super Sweet 16", a mnogi su gajili velike nade da će postati velika zvijezda.

"Ljudi kažu da ne preispitujemo odluke Boga, ali u ovom trenutku je jako teško to ne činiti. Zašto baš ti, dušo? Ovo što nazivamo životom je pravi pakao. Srce mi je slomljeno na tisuću komadića, suze mi ne prestaju padati dok ovo pišem. Lexii, volim te više nego što možeš zamisliti", napisala je Kehlani i oprostila se od nenadano preminule prijateljice.

