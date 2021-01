Glumica Marion Ramsey preminula je u 75. godini, a točan uzrok smrti zasad nije poznat.

Američka glumica Marion Ramsey i zvijezda legendarnog filmskog serijala "Policijska akademija" preminula je u 75. godini života u Los Angelesu, prenose strani mediji.

Uzrok smrti zasad nije poznat, ali su iz njezine menadžerske kuće Roger Paul Inc. potvrdili tu tužnu vijest, Deadline javlja kako je posljednjih nekoliko dana bila jako bolesna.

Marion će ostati zapamćena po ulozi nježne policajke piskutavog glasića, ali snažnog karakteta Laverne Hooks koja ju proslavila tijekom 80-ih godina i to u svih šest nastavaka "Policijske akademije" snimane od 1984. do 1989. godine.

Glumačku je karijeru započela na kazališnoj pozornici pojaviviši se u predstavi "Hello, Dolly!" na Broadwayu, a zapažena je bila i mjuziklu "Eubie" nominiranom za nagradu Tony, u kojem je glumila s Gregoryjem i Maurice Hinesom. Paralelno s time počela je glumiti na televiziji i filmu, a prva serija u kojoj se pojavila bila je "The Jeffersons". Gledatelji su je mogli primijetiti i u "Beverly Hillsu 90210", "MacGyveru", "The Nanny" i "Robot Chicken".

Marion je bila predana aktivistica u podizanju svijesti i borbi protiv AIDSA i HIV-a.