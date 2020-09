Jackie Stallone preminula je u dobi od 98 godina, a tužnu vijest potvrdili su izvori bliski obitelji.

Majka holivudskog glumca Sylvestera Stallonea, Jackie Stallone preminula je u 99. godini. Iako detalji zasad nisu poznati javnosti, izvori bliski obitelji Stallone potvrdili su za TMZ da je preminula nedavno.

Osim 74-godišnjeg Sylvestera, Jackie je iza sebe ostavila supruga Stephena Marcusa, s kojim je provela više od dva desetljeća, najmlađeg sina Franka Stallonea, koji ima 70 godina, i mnoštvo unučadi. Sylvestera i njegova brata dobila je u braku s pokojnim suprugom Frankom Stalloneom starijim. Jackie je bila majka glumice Toni D'Alto, koju je dobila s bivšim suprugom Anthonyjem Filitijem, a koja je preminula u dobi od 48 godina nakon što je oboljela od karcinoma dojke.

Jackie je rodila troje djece koja su se proslavila u Hollywoodu, međutim i ona sama pronašla je svoj put do zvijezda. Naime, bila je jedna od ključnih tvoraca televizijskog showa "G.L.O.W., The Gorgeous Girls of Wrestling", kojo se prikazivao tijekom 80-ih godina. Oduvijek je voljela fitnes i ženska natjecanja u snazi.

Rođena je kao Jacqueline Frances prije 98 godina u Washingtonu, a sa samo 15 godina odlučila je pobjeći od kuće. Nakon toga je kratko radila kao snimateljica emisija "Ringling Brothers Barnum" i "Baily's The Greatest Show on Earth" te kao profesionalna plesačica. Kada je odrasla, postala je prva žena koja je imala vlastitu televizijsku emisiju o vježbanju i podizanju utega u Washingtonu, što ju je potaknulo da otvori vlastitu teretanu namijenjenu ženama, pod nazivom Barbella's.

No njezina najveća strast bila je astrologija, pa je o tome napisala i knjigu "Zvjezdana snaga: Astrološki vodič za uspjeh" koja je objavljena 1989. godine. Proučavala ju je 15 godina, surađujući s brojnim astrolozima, a uspjela je u namjeri da astrologija bude prihvaćena kao akreditirani smjer na mnogim fakultetima i sveučilištima.

Sve do smrti vježbala je i na svom Instagramu često objavljivala snimke u kojima podiže utege. Samu sebe nazivala je Mama Rambo, Mama Stallone i Mama Rocky i tako odavala počast akcijskim ulogama svog sina Sylvestera koje je obožavala. Na Instagramu je imala 26 tisuća pratitelja, a na društvenim je mrežama također bila popularna zahvaljujući holivudskom načinu života koji je vodila i nevjerojatno mladenčkom ponašanju.

"Mlada 98 godina", napisala je u jednoj od objava iz prosinca 2019. godine.

Da je htjela biti što mlađa, svjedoče i brojne estetske operacije kojima se podvrgnula i naposljetku šokirala izobličenim licem jer je na operacije odlazila još od mladosti. Mnogi su ju smatrali jednom od predvodnica trenda pretjeranog podvrgavanja plastičnim operacijama.

Nikada nije pokušavala sakriti svoju ovisnost o plastičnim operacijama, prve korekcije na licu i tijelu počela je raditi u mlađim danima kada je bila profesionalna plesačica.

Jackie je 2013. godine preboljela jaki srčani udar, a nedavno je priznala da je svjesna toga koliko loše izgleda zbog svih zahvata na kojima je bila.

"Osjećam se kao vjeverica s ustima punih lješnjaka. I dalje koristim sva moguća sredstva kako bih izgledala što bolje, no čini mi se da postižem suprotni efekt. Previše sam puta bila na ubrizgavanju filera i zato sad izgledam kao vjeverica kojoj su usta puna lješnjaka", izjavila je prije nekoliko godina" u jednom od intervjua, pritom optuživši svog plastičnog kirurga za današnji izgled.