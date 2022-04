Estelle Harris preminula je u 94. godini, a vijest o smrti potvrdila je njezina obitelj za časopis People.

Američka glumica Estelle Harris preminula je u 94. godini. Tužne vijesti njezina je obitelj potvrdila za časopis People.

"S velikom tugom javljamo da je Estelle Harris preminula večeras u 6:25 sati", izvijesio je njezin sin Glen Harris u subotu. "Pamtit ćemo je po dobroti, strasti, senzibilnosti, humoru i ljubavi. Jako će nedostajati svima koji su je poznavali", dodao je.

Harris je svjetskoj publici najpoznatija po ulozi Estelle Contanze, majke Georgea Constanze u hit-seriji "Seinfeld". Glumila je u brojnim filmovima i serijama, a često je davala glas animiranim filmovima.

Harris je rođena na Manhattanu 1928. godine, a karijeru u Hollywoodu je započela u filmovima "Looking up" i "Once upon a time in America". Za supruga Syja Harrisa udala se 1953. godine i u braku su bili sve do njegove smrti u siječnju prošle godine.

Glumica je iza sebe ostavila troje djece, Erica, Glena i Taryn, tri unuka i jednog praunuka.

Godinama su prekidali i mirili se dok su u javnost izlazili ružni detalji njihove veze, a sada su dobili prinovu! +20

Imala je težak put do uspjeha i odrasla je u siromaštvu, a ova ljepotica danas je jedna od najpopularnijih! +28