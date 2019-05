Doris Day preminula je u 98. godini.

Američka glumica, pjevačica i pobornica za prava životinja Doris Day preminula je u 98. godini života, javljaju strani mediji.

Vijest da je glumica preminula objavila je njezina dobrotvorna organizacija "Doris Day Animal Foundation".

U službenoj izjavi stoji kako je u posljednjim danima života bila okružena najbližim prijateljima i kako je bila u odličnoj fizičkoj formi za svoje godine, sve dok nije oboljela od teške upale pluće.

Doris se proslavila tijekom 50-ih i 60-ih godina i postala jedna od holivudskih ikona zahvaljujući filmovima "Pillow Talk", "Love Me or Leave Me" and "The Man Who Knew Too Much".

Udavala se čak četiri puta, ali imala je samo jednog sina, Terryja Melchera, koji je preminuo 2004. godine. Iza Doris je ostao unuk Ryan Melcher.

Uz to što je glumila u jednima od najpoznatijih filmova tijekom zlatnog doba Hollywooda, dobitnica je i glazbene nagrade Grammy. Njezine pjesme "Sentimental Journey", "Secret Love" and "Que Sera Sera" uvrštene su i u Grammyjevu Kuću slavnih.

U Doris i njezinu osobnost su se od samih početaka glumačke karijere, za razliku od njezine glavne "rivalke" Marilyn Monroe, zaljubili brojni Amerikanci.

Unatoče tome njezin privatni život bio je prepun tužnih romantičnih priča i novčanih problema o čemu je sama pisala u biografiji "Doris Day: Her Own Story".

Doris Day rođena je pod pravim imenom Doris Marianne von Kappelhoff u Cincinnatiju, a odrastala je u Evanstonu u Ohiju.

Svoju showbiz karijeru započela je kao pjevačica u manjim bendovima, prvo u Cincinnatiju, a zatim u New Yorku gdje je promijenila prezime u Day.

Ideja da postane pjevačica očarala ju je još kao tinejdžericu i to dok je jedno duže razdoblje morala provesti ležeći u krevetu zbog noge koju je slomila pa je glazbom kratila vrijeme.