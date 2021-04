Barby Kelly, čije je pravo ime bilo Barbara Ann, umrla je nekoliko dana prije svog 47. rođendana, a njezina obitelj vijest je objavila na njihovu službenom profilu na Instagramu.

Jedan od najpopularnijih bendova 90-ih godina The Kelly Family objavio je tužnu vijest da je preminula njihova članica Barby Kelly u 47. godini.

"Naša voljena sestra Barby preminula je nakon kratke bolesti. U ovom trenutku nećemo davati nikakve daljnje izjave dok tugujemo zbog ovog golemog gubitka. Barby će nam jako nedostajati i nosit ćemo je u srcima i sjećanju zauvijek. Hvala vam na vašim mislima i molitvama", napisali su na službenom profilu na Instagramu.

Barby je preminula nekoliko dana prije svog 47. rođendana, koji je trebala proslaviti 28. travnja. Inače, njezin brat Jimmy je 2013. u otvorenom pismu javnosti otkrio da je ona dugo vodila borbe sa psihičkim problemima zbog kojih nije mogla voditi samostalan život.

"Ne može se sama brinuti o sebi, mora biti pod stalnim nadzorom... Život u središtu pozornosti nije bio dobar za nju", rekla je svojedobno i Patricia, sestra glazbenice čije je pravo ime bilo Barbara Ann.

Zbog mentalne bolesti Barby se prije 20 godina odlučila povući iz javnosti. Ona je u nekad popularnom bendu, koji su obožavali i Hrvati, svirala udaraljke i gitaru, a ponekad je s braćom i sestrom nastupala i pomagala im u nastanku njihovih albuma.

Popularna američka glazbena skupina irskog porijekla glazbenu je karijeru počela 70-ih godina uličnim koncertima koje su imali diljem Europe. No braću i sestre Angela, Paddyja, Patriciju, Maite, Kathy, Barby, Johna, Jimmyja i Joeyja proslavio je 1994. album "Over the Hump". 2017. su se vratili na glazbenu scenu s albumom ''We Got Love'' kada su održali turneju po Europi.