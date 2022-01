Jody Babydol Gibson preminula je u 65. godini u svom domu u Yucca Valleyju.

Bivša američka madam Jody Babydol Gibson koja je stajala na čelu velike mreže prostitucije u Hollywoodu tijekom 80-ih i 90-ih godina, preminula je u svom domu u 65. godini života, prenosi TMZ.

Tu je vijest potvrdio suprug Eric Markel koji tvrdi da je njezina smrt pomalo misteriozna jer u posljednje vrijeme nije bolovala od nikakvih bolesti, no policija ne sumnja na nikakav zločin već je utvrđeno da je preminula u snu prirodnom smrću.

Jody je bila poznata i pod nadimkom Sasha of the Valley, a početkom 2000-ih odslužila je zatvorsku kaznu nakon što je bila osuđena za podvođenje u Los Angelesu, a tužitelji zaključili da je vodila jednu od najvećih tvrtki za eskort usluge u tom gradu, ali i diljem SAD-a i Europe. To je naposljetku i sama navela u knjigama koje je objavila i javnim istupima, te otkrila da je za nju radilo više od 300 žena.

Bila je osuđena na zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine, ali odslužila je samo dvije. Njezino je suđenje izazvalo veliku paniku u Hollywoodu jer je u njezinoj crnoj knjižici s klijentima bilo zapisano i nekoliko velikih zvijezda i to iz svijeta sporta, politike i glume. Među njima su navodno spomenuti glumci Bruce Willis i Don Simpson, glazbenik Steve Jones i političar Ben Barnes.

Jodyna je životna priča prilično fascinantna i to od trenutka kada se doselila u Los Angeles ranih 80-ih kako bi ostvarila glazbenu i manekensku karijeru, no ubrzo je pokrenula agenciju koju je pretvorila u vrhunski posao.

Nekoliko se puta pojavila i na malim ekranima i to u horor filmu "Zli smijeh" te u talk showu "Up All Night", gostovala je u showu "Larry King Live", "The Playboy Morning Show" te drugim emisijama

Tijekom svog života, Jody se nije sramila podijeliti detalje onoga čime se bavi, a na kraju je postala i omiljena ikona pop kulture.

Blizanci koji su svojom pojavom izazivali kontroverzu preminuli u razmaku od šest dana, pogledajte kako su izgledali prije brojnih operacija +5

S 50 godina isklesanim tijelom posramljuje i upola mlađe frajere, a ne može mu odoljeti ni njegova zanosna supruga +31