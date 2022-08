Glumica Charlbi Dean preminula je u bolnici od neočekivane iznenadne bolesti, a imala je samo 32 godine.

Južnoafrička glumica i model Charlbi Dean preminula je u dobi od 32 godine, prenosi BBC.

Zvijezda filma "Triangle of Sadness", koji je na filmskom festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu palmu, umrla je u bolnici od neočekivane iznenadne bolesti, kazao je predstavnik njezine obitelji.

Dean je rođena u Cape Townu 5. veljače 1990. godine i od malih nogu se bavila manekenstvom, a prvu ulogu ostvarila je sa šest godina u komediji "Spoud" uz Johna Cleesea i Troya Sivana te je glumila i u nastavku filma 2013.

Glumila je i u filmovima "Don't Sleep", "An Interview With God", "Death Raxce 3: Inferno", "Blood in the Water" i "Porthole" te serijama "Black Lightning" i "Elementary".

U filmu koji je osvojio najvažniju nagradu na festivalu u Cannesu utjelovila je lik manekenke Yaye, a glumila je uz Woodyja Harrelsona i Harrisa Dickinsona.

Od prerano preminule Charlbi na društvenim mrežama opraštaju se kolege i obožavatelji.

