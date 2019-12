Tri domaće make up ekspertice koje uz pomoć novog Noelle Pro seta kreirale su zadivljujuće blagdanske lookove.

Omiljeni brand kistova koji obožavaju vizažistice i beauty blogerice predstavio je novi set i to u pravom blagdanskom raspoloženju. Noelle set kistova i ove sezone oduševljava sve zaljubljenice u make up, a po prvi puta na tržište izbacuje i najveći do sada – set od 13 kistova.

Vođeni tom mišlju, kreativci branda Noelle dizajnirali su set uz pomoć kojeg će se jednako dobro moći našminkati i profesionalni make up artist, kao i svatko tko voli nanositi šminku radi vlastitog gušta. Prekrasna kolekcija Noelle Pro kistova već je oduševila make up ekspertice, vizažistice i beauty influencerice kojima je pripala čast da među prvima isprobaju novu kolekciju koju koriste i u poslovnom i privatnom životu. Uz već prepoznate i popularne modele kistova, Noelle donosi i puno noviteta poput malih kistova za preciznije lookove, multifunkcionalnih kistova za blendanje koji mogu poslužiti i za nanošenje korektora, highlightera ili proizvoda za konturiranje.

Kreirati idealan svečani, ali i svakodnevni look uz pomoć ovog seta kistova postaje nevjerojatno jednostavno, što su pokazale tri domaće make up ekspertice koje su uz pomoć novog Noelle Pro seta kreirale zadivljujuće blagdanske lookove. Make up artistica čije beauty editorijale gledamo s divljenjem, Tena Bašić, svečani blagdanski look je zamislila kao kombinaciju intenzivno naglašenih očiju i nude, gotovo neutralnih usana.

''Za novogodišnji look me inspirirao izgled disko kugle, pa sam željela kombinirati sive i srebrne tonove sa šljokicama'', ističe poznata vizažistica. Tena je u novogodišnjem looku u potpunosti iskoristila 13-dijelni Noelle Pro set, dok je kao favorita izdvojila veliki mekani kist za nanošenje pudera u prahu koji osigurava savršenu fiksiranost podloge, ključ savršenog i postajnog make upa.

Jedan drugačiji blagdanski look zamislila je vizažistica Petra Buljubašić, kojoj je kao inspiracija bila duga:

''Obožavam boje, pa sam koloristički make up look upotrijebila i kao temu za blagdane. Lijepo naglašeni obrazi i žarke usne nose se uvijek, pa tako i u ovo svečano vrijeme“. Petra je za kreiranje looka u potpunosti iskoristila Noelle Pro set, dok su joj se posebno svidjeli malen, ali moćan kist za nanošenje kremastog highlightera ili tekućeg pudera. Zbog vrlo kreativno osmišljenog oblika, Noelle multifunkcionalni kistić je dobar i za konturiranje i blendanje. Baš kao i Petra, i vizažistica popularnog Bipa Backstagea, Lana Krstanović, kreirala je look u kojem su se posebno istaknule usne:

''Crvena je oduvijek bila sinonim za blagdane, Božić i advent. Naravno da sam za blagdanski look kao inspiraciju odabrala crvenu boju koja je toliko moćna i stoji svima''.

Lana bez puno razmišljanja kao omiljeni Nolle Pro kist ističe mali i precizan kist za nanošenje ruža, koji može biti i idealan za prikrivanje dosadnih prištića korektorom te popunjavanje obrva.

Uz pomoć ovih kistova svatko će s lakoćom iz amatera pretvoriti u beauty profesionalca, a na vještina će mu pozavidjeti i poznate hrvatske vizažistice.