Među englesim WAGS-icama svakako se ističe Ruby Mae, djevojka mladog Delea Allija.

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. godine Hrvatska reprezentacija pobijedila je Engleze.

Taj se susret dogodio 11. srpnja, a našu su rubriku posebno zanimale djevojke, zaručnice i žene engleskih reprezentativaca. Iako se naši Vatreni mogu pohvaliti doista prekrasnim ženama koje su ih osvojile, ni konkurencija nije bila loša u ljubavnim odabirima.

No jedna se dama posebno isticala među njima, a radilo se o mladoj manekenki Ruby Mae, djevojci Delea Allija kojoj su tek 23 godine.

Par se počeo viđati u lipnju 2016. godine, a njihova je veza potvrđena nakon što su viđeni kako se ljube na Europskom nogometnom prvenstvu, kada ga je ona zapravo tješila nakon poraza od Islanda. Ruby je inače model za donje rublje koje su jednom prilikom angažirali i iz luksuznog brenda Dolce & Gabbana, a to je samo njezin početak.

Logično, nakon što se saznalo za njezinu vezu s mladim nogometašem, karijera joj je počela cvjetati, a danas ju na Instagramu prati 92 tisuće obožavatelja. No čini se da kad ti krene na jednom planu, u ovom slučaju onom poslovnom, zapne na drugom, odnosno ljubavnom, jer kako prenose britanski mediji, par je upravo okončao svoju romansu od 2 i pol godine.

Navodno su oboje jako tužni i uznemireni, no odluku su donijeli zajednički. Prekid nije konačan. Prema tvrdnjama The Daily Maila, par je prekinuo prije 3 tjedna, no i dalje se čuju te razgovaraju.

Ipak, javile su se i glasine kako je prekid došao nakon što je nogometaš razmijenio brojeve s britanskom reality zvijezdom Megan Barton Hanson nakon što ju je primijetio u jednom londonskom noćnom klubu, no on je to oštro demantirao. I Megan je nedavno prekinula vezu s dečkom Wesom Nelsonom.

Ruby je godinama bila najveća podrška godinu dana mlađem nogometašu koji je imao teško djetinjstvo uz majku alkoholičarku koja ga je ostavila, a njezina ga je obitelj prihvatila kao da je njihov.

Hoće li atraktivni par izgladiti probleme, ostaje nam pričekati pa vidjeti.