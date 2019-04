Naomi Campbell i Liam Payne prekinuli su četveromjesečnu ljubavnu vezu.

Jedna od najuspješnijih manekenki svih vremena, poznata i po nadimku "crna pantera" 48-godišnja Naomi Campbell prekinula je navodnu vezu s 23 godina mlađim glazbenikom Liamom Payneom.

Šuška se kako je Liam toliko dosadio Naomi da je odlučila prekinuti romansu i pustiti stvari da se ohlade. Ipak, navodno će ostati u prijateljskim odnosima i među njima nema nikakvih nesuglasica te ničiji osjećaji nisu povrijeđeni.

"Liam i Naomi su se zabavili, bilo im je dobro i puno su se smijali. Ali to jednostavno nije bilo to. Ostat će dobri prijatelji, ničiji osjećaji nisu povrijeđeni", izjavio je izvor blizak, sad već bivšem paru za The Mirror.

U međuvremenu drugi je anonimni izvor za The Sun otkrio kako je Naomi s Liamom bilo poprilično dosadno.

"Naomi je donijela olduku o prekidu veze te da se stvari malo ohlade. Jednostavno više nije zaljubljena u Liama. Drugim riječima, bio joj je dosadan", izjavio je.

Šuškanja o vezi ovo dvoje krenula su nakon što su zajedno dočekali novu godinu u Ghani. Od tada su se navodno zajedno ludo zabavljali i družili u Londonu i New Yorku, komentirali jedno drugome objave na društvenim mrežama i otvoreno očijukali.

Naomi i Liam zasad se nisu oglasili o prekidu veze.