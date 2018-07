Holivudski glumac Josh Duhamel te pjevačica i glumica Eiza Gonzalez prekinuli su svoju romansu koja je trajala svega 5 mjeseci.

Atraktivni holivudski par prekinuo je zbog različitih očekivanja.

Holivudski glumac Josh Duhamel te pjevačica i glumica Eiza Gonzalez prekinuli su svoju romansu koja je trajala svega 5 mjeseci.

45-godišnji glumac i 28-godišnja Meksikanka spetljali su se nedugo nakon njegovog razvoda od pjevačice Fergie, no navodno on nije bio spreman za ozbiljniju vezu. "Oboje su bili vrlo zaposleni, no on nije bio spreman za nešto ozbiljnije, dok se ona željela skrasiti. Uživao je u njezinom društvu, no shvatio je kako je vrijeme da krene dalje", otkrio je izvor blizak glumcu za The Daily Mail.

No ubrzo su se javile i glasine kako je pravi razlog prekida činjenica kako holivudski srcolomac još uvijek nije prebolio svoju bivšu suprugu s kojom ima i 4-godišnjeg sina Axla.

Podsjetimo, Josh i Fergie počeli su se viđati 2004. godine, nakon što je njezin bivši bend The Black Eyed Peas nastupio u cameo ulozi u Joshovom showu u Las Vegasu. Zaruke su uslijedile u prosincu 2007. godine, a vjenčanje je održano u siječnju 2009. godine u Malibuu.

Svega 9 mjeseci nakon romantične ceremonije, striptizeta Nicole Forrester objavila je javno kako je Josh imao aferu s njom u svom hotelu u Atlanti, no kasnije se ispričala paru zbog neugodnosti, iako oni nikada nisu htjeli priznati tu aferu. "Ovo nije prvi put da je neka striptizeta dobila veliki iznos novca kako bi lansirala lažnu priču u javnost vezano uz nekog poznatog. Ova priča je presmiješna", izjavio je tada glumac. No Fergie je i tada ostala uz supruga, ali je brzo nakon toga priznala da je biseksualna.

Par se rastao ranije ove godine nakon 8 godina braka, no zajedničku objavu u medije su pustili tek u rujnu. "Kako bismo svojoj obitelji dali vremena za prilagodbu, odlučili smo sve držati u strogoj tajnosti, prije nego to obznanimo javnosti", stojalo je u zajedničkoj izjavi.

"Njegov razvod je još uvijek jako bolan za njega. Trudio se svim snagama što brže ga preboljeti, a Eiza je bila predivno društvo tijekom tog razdoblja. Josh i Fergie ostali su u vrlo prijateljskim odnosima zbog sina i često su razgovarali, no ona mu jako nedostaje te se on nada još jednoj šansi", otkrio je drugi izvor.

Navodno se i njihovi prijatelji nadaju pomirenju, no nitko od glavnih aktera još uvijek nije komentirao napise.